Трамп отменил прямую трансляцию расстрела майора ВС США Нидала Хасана Казнь приговорённого к расстрелу за убийство американских военнослужащих майора ВС США Нидала Хасана не будет публичным, Дональд Трамп отменил прямую трансляцию.
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