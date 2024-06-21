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Ханоев ковчегВ Ханое — нечеловеческая жара и влажность.

Ханоев ковчегВ Ханое — нечеловеческая жара и влажность.

Вчера 1,1K прочитали 20 июня президент России Владимир Путин прилетел в столицу Вьетнама, а специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников поневоле сравнивает два приема, в Пхеньяне и Ханое, и делает откровенные выводы.

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