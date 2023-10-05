«Астра» определила ценовой диапазон акции в рамках IPO в 300-333 рублей

Группа «Астра», куда входит разработчик крупнейшей российской операционной системы Astra Linux, установила ценовой диапазон в рамках IPO на Мосбирже на уровне от 300 до 333 рублей за одну акцию, говорится в пресс-релизе группы.
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