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«Астра» определила ценовой диапазон акции в рамках IPO в 300-333 рублей

«Астра» определила ценовой диапазон акции в рамках IPO в 300-333 рублей

Группа «Астра», куда входит разработчик крупнейшей российской операционной системы Astra Linux, установила ценовой диапазон в рамках IPO на Мосбирже на уровне от 300 до 333 рублей за одну акцию, говорится в пресс-релизе группы.

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