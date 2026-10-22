Animals — И сдался мне этот пирожок! — подумал я, оглядываясь. Огромный лохматый пес не отставал и следовал по пятам.
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Молодцы, взяли Пирожка и теперь он дома!!!!Он очень умный и преданный пёсик, Здоровья ему и долголетия!!!!
замечательно!
Очень хотелось бы, чтобы не было бездомных собак.