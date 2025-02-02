Доиндексация пенсий улучшает финансовое положение работающих пенсионеров в 2025

Февральская доиндексация пенсий затронула и работающих пенсионеров. Раннее повышение 1 января стало первым случаем, когда выплаты для них подняли наравне с теми, кто закончил трудовую деятельность, отметил Игорь Балынин, доцент университетa при Правительстве РФ.
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