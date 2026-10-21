«ПСЖ» начал переговоры с Хвичей Кварацхелией о продлении контракта. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2029 года.
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