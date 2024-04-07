На свое 90-летие Познер собрал друзей в Стамбуле и попал на видео

Печально известный либеральный прозападный журналист Владимир Познер, который имеет гражданство сразу трех стран, 1 апреля в помпой отпраздновал свое 90-летие, хотя ранее заявлял, что не планирует это делать.
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