«Наша маленькая принцесса»: гитарист Uma2rman стал отцом в седьмой раз

У гитариста группы Uma2rman родился седьмой ребенок Избранница подарила артисту дочь СЕРГЕЙ КРИСТОВСКИЙ С КСЕНИЕЙ КУДАШКИНОЙ И ДОЧЕРЬЮ ФОТО: СОЦСЕТИ В семье гитариста группы Uma2rman произошло очередное пополнение — музыкант Сергей Кристовский стал отцом в седьмой раз.