Президент НОК Казахстана Кулибаев, владелец «Кайрата» Боранбаев и почетный президент конного спорта РК Машкевич не явились на допрос в прокуратуру Молдовы (Orda)

В прокуратуре Молдовы редакции Orda.kz сообщили, что явку казахстанцев, подозреваемых в шантаже, организуют в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Молдовы.

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