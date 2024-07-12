Клещевой энцефалит: 128 жителей Свердловской области под подозрением

В текущем 2024 году в Свердловской области увеличилось число заболевших клещевым энцефалитом. По последним данным, более 24 тысяч человек стали жертвами клещей, что на 19% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.