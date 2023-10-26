Чемпионат высоких технологий в Великом Новгороде станет ежегодным

По информации пресс-центра правительства Новгородской области, об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на церемонии награждения волонтеров и медиков, работавших на Чемпионате высоких технологий.
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