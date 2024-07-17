Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бывшая икона российских либералов жалеет, что украинских нацистов не повесили на майдане

Бывшая икона российских либералов жалеет, что украинских нацистов не повесили на майдане

России следовало гораздо раньше заняться ликвидацией киевского режима. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-президент России и бывший премьер Дмитрий Медведев, занимающий сегодня должность зампреда Совета безопасности РФ.

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