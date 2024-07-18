Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    Условия урегулирования озвучены перед началом СВО. Других не будет. Я бы добавил от себя - публичный суд и казнь уёбк...Дональд Трамп нам...
  • Maxim
    Замечательно! В Москве ещё такой же.. А не бордюрить..В Уфе торжественн...
  • венедиктплюхин
    это - бывший зенит. а ты всё  такая же, недотопистаяФутбольный клуб "...

Итоги конкурса студенческих стартапов 2024 года: победили 2000 студентов, в том числе 14 из Чувашии

Итоги конкурса студенческих стартапов 2024 года: победили 2000 студентов, в том числе 14 из Чувашии

По итогам пятого тура конкурса студенческих стартапов под эгидой федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" более двух тысяч студентов стали обладателями гранта в размере одного миллиона рублей на реализацию своих бизнес-проектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх