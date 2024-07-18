Итоги конкурса студенческих стартапов 2024 года: победили 2000 студентов, в том числе 14 из Чувашии

По итогам пятого тура конкурса студенческих стартапов под эгидой федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" более двух тысяч студентов стали обладателями гранта в размере одного миллиона рублей на реализацию своих бизнес-проектов.
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