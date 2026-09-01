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Антифашист

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Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите в формате ШОС+ в Бишкеке, заявил, что пауза в боевых действиях на Украине необходима уже сейчас.

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