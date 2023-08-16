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Хайруллин о работе штаба Ротенберга: «Решения принимает главный тренер. Разбираем много моментов, часто на видео. До СКА у меня такого никогда не было»

– Как часто у вас бывают индивидуальные беседы с тренерским штабом? – Очень часто мы разговариваем и с главным тренером, и с остальным тренерским штабом.

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