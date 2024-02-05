В Архангельской области упростили процедуру получения разрешения на ловлю рыбы

Рыбакам-любителям предоставили возможность заказывать путёвки через портал «Наше Поморье»Рыбакам-любителям предоставили возможность заказывать путёвки через портал «Наше Поморье»Соответствующий сервис будет запущен Министерством связи и информационных технологий региона в апреле.
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