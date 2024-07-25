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Боумэн об истекающем контракте Драйзайтля: «Топ-приоритет. Хочу, чтобы Леон всю жизнь играл за «Эдмонтон»

Функционер стал новым генеральным менеджером канадского клуба. Боумэн не работал в НХЛ с 2021 года из-за дела с сексуальным насилием в «Чикаго» в 2010 году.

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