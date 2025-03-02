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Царьград

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Такер Карлсон: "Преступления Зеленского необходимо расследовать"

Такер Карлсон: "Преступления Зеленского необходимо расследовать"

Журналист обвинил киевского лидера в "поразительном количестве" серьёзных преступленийВ "поразительном количестве" серьёзных преступлений обвинил киевского лидера Владимира Зеленского американский журналист Такер Карлсон.

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