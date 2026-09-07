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Мерц заявил о "тектоническом сдвиге в партийной системе" после победы АдГ

Мерц заявил о "тектоническом сдвиге в партийной системе" после победы АдГ

Федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о «тектоническом сдвиге в партийной системе» после победы крайне правой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальте.

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