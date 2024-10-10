Врач Трахтман: плазма крови может храниться при температуре -25 градусов

Каждый из компонентов крови должен храниться при определенной температуре. Например, плазма хранится при температуре минус 25 градусов, а эритроциты — красные кровяные клетки — при температуре от +4 до +6 градусов.
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