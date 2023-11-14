В ОП предложили продавать билеты на балет «Щелкунчик» на «Госуслугах»

В Общественной палате предложили продавать билеты на балет «Щелкунчик» на «Госуслугах». Такое мнение высказал первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своём Telegram-канале.
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