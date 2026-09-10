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Путин поручил организовать работу по подготовке приезжих к жизни в России

Путин поручил организовать работу по подготовке приезжих к жизни в России

Президент РФ Владимир Путин поручил миграционной службе МВД инициировать в правительстве комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России.

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