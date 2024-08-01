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Никас Сафронов оценил картины с Шойгу в доме генерала Булгакова

Никас Сафронов оценил картины с Шойгу в доме генерала Булгакова

Именитый художник признался, что был потрясён увиденным.Популярный художник Никас Сафронов дал свою оценку картинам, которые были обнаружены при обыске в квартире у бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова.

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YYYYYYY XXXXXXX
ХЯнерал....
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