Никас Сафронов оценил картины с Шойгу в доме генерала Булгакова

Именитый художник признался, что был потрясён увиденным.Популярный художник Никас Сафронов дал свою оценку картинам, которые были обнаружены при обыске в квартире у бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова.
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