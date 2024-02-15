Схемы задержек самолётов перед посадкой: причины и безопасность для пассажиров

<p>Каждый пассажир, наблюдая через окно самолета, может столкнуться с ситуацией, когда пилот сообщает о скором приземлении, но самолет находится в режиме ожидания, кружа в воздухе без видимых признаков взлетно-посадочной полосы.
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