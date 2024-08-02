Районный прокурор Тогучина вступил в спор с Бастрыкиным

Глава Следственного комитета потребовал доложить о ходе расследования скандального ДТП в Тогучине. Однако его подчиненным будет нечего сказать на этот счет – районный прокурор забрал у ведовства материалы и передал их в местное МВД.
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