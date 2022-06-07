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Под «шумок» у «Русала» в Австралии «отжали» долю в местном заводе

Под «шумок» у «Русала» в Австралии «отжали» долю в местном заводе

И сделал это австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания Rio Tinto.

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