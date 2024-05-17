«Подпитывать мозг новой информацией»: специалист — о методах развития когнитивных функций

Учёные установили, что между рационом человека и его когнитивными способностями есть связь. Правильное питание ассоциировано с лучшим состоянием нервной системы и мозга, а увлечение фастфудом приведёт к снижению умственной активности.
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