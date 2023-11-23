На Украине продолжается работа над новым законом о мобилизации. О его разработке сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в своем telegram-канале.
На Украине готовят новый закон о мобилизации
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
ПРедлагаю собрать всю эту свору СН с родственниками и прихлебателями и отправить на убой.Украине давно уже пора понять то,кто и зачем пртвел войну в их дом и где искать тех,кто за всё это ответит!
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