Сопротивление бесполезно: Минобороны РФ показало кадры, как громят ВСУ в Курской области

А вот кто ответит за головотяпство, т.е. за отсутствие войск на границе Курской и Сумской областей, чем и воспользовались ВСУ? Сам Главком? А ведь погибли люди ...

АС

Анатолий Страшко

ВЫ не правы дохнут. Да ещё как дохнут. Наиболее подготовленные и боеспособные. А впечатление такое, что их туда заманили. Иначе не могу себе объяснить нахождение на посту нынешнего начальника Генштаба. А может и не снимают, чтобы такое мнение поддерживать.