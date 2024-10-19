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  • Юрий анин
    Появились доказат...
  • radiofree
    👍Появились доказат...
  • Анатолий Страшко
    ВЫ не правы дохнут. Да ещё как дохнут. Наиболее подготовленные и боеспособные. А впечатление такое, что их туда заман...Сопротивление бес...

Сопротивление бесполезно: Минобороны РФ показало кадры, как громят ВСУ в Курской области

Сопротивление бесполезно: Минобороны РФ показало кадры, как громят ВСУ в Курской области

Российские войска продолжают вытеснять украинские силы, которые в начале августа вторглись на территорию Курской области.

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Комментарии
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Виктор Александров
А вот кто ответит за головотяпство, т.е. за отсутствие войск на границе Курской и Сумской областей, чем и воспользовались ВСУ? Сам Главком? А ведь погибли люди ...
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20 час.
Анатолий ashkourin
Третий месяц громят и громят,а они все не дохнут...
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16 час.
АС
Анатолий Страшко
ВЫ не правы дохнут. Да ещё как дохнут. Наиболее подготовленные и боеспособные. А впечатление такое, что их туда заманили. Иначе не могу себе объяснить нахождение на посту нынешнего начальника Генштаба.  А может и не снимают, чтобы такое мнение поддерживать.
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12 час.

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