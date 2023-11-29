Помните сказки про дешёвые кредиты в США? Это истории про то, как в где-нибудь в Техасе можно взять миллионы долларов до 2%.
Смеяться над Россией вредно. Релоканты взвыли от жизни в США
Комментарии
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КК
Коля Колянов
А на фото под стеной не Макаревич случайно 😂🤣
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18 час.
Galina
Макаревич в Израиле имеет собственный дом! Купил на российские гонорары!
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16 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Это всё что у него останется, в память о России. Для всех этих предалей, самое страшное наказание это - что они не смогут больше приехать в Россию. Никогда! 👌💪.
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13 час.
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