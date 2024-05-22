В Барнауле пожаловались на сломанный светофор, который не чинят уже больше недели

По словам горожанки, на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула всегда большой поток школьников, но не все водители пропускают пешеходов Жительница Барнаула рассказала о светофоре на пересечении улиц Попова и 280-летия Барнаула, который не работает с 13 мая.
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