О важности саммита БРИКС в России уже много сказано и написано. Однако вопрос интриг остается неопределенным и их, пожалуй, следует зафиксировать: Расширение БРИКС.
Саммит БРИКС
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О важности саммита БРИКС в России уже много сказано и написано. Однако вопрос интриг остается неопределенным и их, пожалуй, следует зафиксировать: Расширение БРИКС.
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