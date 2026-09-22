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Мбаппе про «Золотой мяч» и то, что обошел Месси по голам на ЧМ: «Невероятно – это важный рекорд. Выдающаяся игра и умение впечатлять запоминаются людям, когда речь про такие призы»

Нападающий « Реала » и сборной Франции Килиан Мбаппе уверен, что выступление на ЧМ-2026 повышает его шансы на получение «Золотого мяча» в этом году.

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