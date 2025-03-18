Аудитория YouTube сократилась почти вдвое с момента его замедления

Среднесуточная аудитория видеохостинга YouTube с момента его замедления снизилась почти вдвое — на 23 млн человек за семь месяцев, а среднемесячная — на 14 млн, следует из данных Mediascope, с которыми ознакомились «Известия».
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