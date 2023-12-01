В Суворовском районе начались муниципальные выборы депутатов

В Суворовском районе Тульской области сегодня, 1 декабря, начались выборы Собрания депутатов муниципального образования Юго-Восточное третьего созыва по Березовскому трехмандатному избирательному округу №3.
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