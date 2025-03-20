Специалисты оценили завершившийся эпидсезон как удачный

В этом году на территории Новосибирской области циркулировал грипп А или свиной грипп (H1N1); из респираторных вирусов, в основном – респираторно-синцитиальный вирус; а также небольшое количество парагриппа и аденовирусной инфекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии