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Явка в Екатеринбурге на полдень: проголосовало примерно 10% населения

Явка в Екатеринбурге на полдень: проголосовало примерно 10% населения

В Екатеринбурге на полдень 10 сентября проголосовали порядка 10% от всего населения города. На участки пришли, по данным Центра обожествленного наблюдения, 93304 избирателя, еще 56926 воспользовались возможностью выбрать депутатов электронно.

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