В Обнинске задержали подозреваемого в краже из магазина

Мужчина спрятал товары в пакет и пытался выйти из магазина, не заплатив. Ранее он уже был судим.В Обнинске сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в краже товаров из крупного сетевого магазина на сумму свыше 6 тысяч рублей.