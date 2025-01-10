В Болгарии обнаружено множество незарегистрированных домашних животных

Десятки незарегистрированных животных были обнаружены в ходе специализированной полицейской операции с участием жандармерии, региональной службы пожарной безопасности и защиты населения, регионального агентства по безопасности пищевых продуктов, национального налогового агентства и других на территории муниципалитета Кюстендил, 10 января передает Болгарское национальное радио.