Ракета роста VIRTUAL на 90% сможет поднять котировки до $3?

Протокол Virtuals (VIRTUAL) продолжает впечатлять инвесторов — за месяц токен вырос на 90%. По данным Nansen, крупные игроки, или «умные деньги», нарастили свои позиции на 5,43%, завладев 18,72 млн монет.
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