Комбат ВСУ призвал сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет

Юрий Федоренко, командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, высказал мнение о том, что все граждане Украины, включая женщин, должны быть военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами.
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