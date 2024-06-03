Комбат ВСУ призвал сделать всех женщин военнообязанными с 18 лет

Юрий Федоренко, командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, высказал мнение о том, что все граждане Украины, включая женщин, должны быть военнообязанными с 18 лет наравне с мужчинами.