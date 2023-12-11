Обамеянг забил 100-й гол на выезде в топ-5 лигах. Среди нынешних игроков больше лишь у Левандовского, Кейна и Иммобиле

Форвард «Марселя» сделал дубль в игре чемпионата Франции с «Лорьяном» (4:2). Ранее Обамеянг выступал за «Барселону», «Арсенал», дортмундскую «Боруссию» и «Сент-Этьен».
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