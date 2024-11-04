Санду заявила о победе во втором туре выборов президента Молдавии

Действующая президент Молдавии Майя Санду заявила о победе во втором туре выборов главы государства, поблагодарив избирателей за поддержку и дав обещание быть "президентом для всех" "Хочу высказать своим избирателям за активное участие в прошедших выборах", – приводит РИА Новости ее слова, скзаанные на брифинге в своем предвыборном штабе.
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