OpenAI и Synopsys создают ИИ-модель, которая сама проектирует чипы и управляет инженерным софтом

Модель GPT-Synopsys возьмёт на себя рутинную работу: инженер ставит задачу, проверяет и утверждает готовый результат OpenAI и Synopsys, один из крупнейших разработчиков софта для проектирования микроэлектроники, заключили многолетнее стратегическое партнёрство.
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