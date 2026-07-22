Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ракеты против «Валькирий»: зенитчики «Стрелы» рассказали о борьбе с дронами ВСУ

Ракеты против «Валькирий»: зенитчики «Стрелы» рассказали о борьбе с дронами ВСУ

На передовой борьба с дронами врага — задача №1. По линии соприкосновения стоят посты воздушного наблюдения, работают мобильные огневые группы, на круглосуточном боевом дежурстве - противовоздушные ракетные комплексы.

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