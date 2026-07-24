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РЖАКА

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Гори, гори, моя звезда

Гори, гори, моя звезда

Animals Решение созрело мгновенно. Кот бросился вон из кухни в прихожую, выскочил через открытую входную дверь на лестничную клетку и истошно заорал… Озорные солнечные лучики, пробиваясь сквозь густую листву за окном, весело танцевали на стенах кухни.

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Комментарии
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Владимир Аверков
с чего это вода вдруг ливанула через край мойки?....посуду неделю не мыли?... а профессор прям настоящий-даже руки не моет перед едой,да ещё и придя с улицы...
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3 н.