Animals Решение созрело мгновенно. Кот бросился вон из кухни в прихожую, выскочил через открытую входную дверь на лестничную клетку и истошно заорал… Озорные солнечные лучики, пробиваясь сквозь густую листву за окном, весело танцевали на стенах кухни.
Гори, гори, моя звезда
Комментарии
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Владимир Аверков
с чего это вода вдруг ливанула через край мойки?....посуду неделю не мыли?... а профессор прям настоящий-даже руки не моет перед едой,да ещё и придя с улицы...
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3 н.
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