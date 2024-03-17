Выиграйте доступ на ЗБТ Zenless Zone Zero и крутые призы Помимо старта приема заявок...

Выиграйте доступ на ЗБТ Zenless Zone Zero и крутые призыПомимо старта приема заявок на следующий этапа тестирования “гачи” Zenless Zone Zero, компания HoYoverse запустила ряд ивентов, которые позволят вам не только выиграть гарантированный доступ на ЗБТ, но и ценные материальные призы.