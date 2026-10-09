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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Названа предельная сумма пособия по уходу за ребенком на 2027 год

Названа предельная сумма пособия по уходу за ребенком на 2027 год

Потолок пособия напрямую зависит от официального дохода родителя в 2025 и 2026 годах Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 годов, максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком увеличится почти до 96 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

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