Названа предельная сумма пособия по уходу за ребенком на 2027 год

Потолок пособия напрямую зависит от официального дохода родителя в 2025 и 2026 годах Согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 годов, максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком увеличится почти до 96 тысяч рублей, пишет РИА Новости.