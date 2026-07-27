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Сбер вместе с образовательными платформами запустил курсы по использованию ИИ

Сбер вместе с образовательными платформами запустил курсы по использованию ИИ

Сбер совместно с "ГигаЧатом" и образовательными платформами "Нетология", "Фоксфорд" и "Алгоритмика" запускает к началу нового учебного года бесплатные образовательные программы по работе с искусственным интеллектом для школьников и взрослых.

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