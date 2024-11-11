Оградительные меры: РФ повысит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 13 ноября 2024 года будет повышена до 2569,2 рубля против действующей сейчас ставки в размере 2517 рублей за тонну, сообщил Минсельхоз РФ.